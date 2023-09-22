Надєїн: УЄФА жодним чином не допомогла клубам УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Власники клубів УПЛ мають намір звернутися в УЄФА з проханням надати українським командам платежі солідарності, які призначені для росіян.

Про це розповів президент Вереса Іван Надєїн.

"Ми, власники клубів, через УАФ звертаємось в УЄФА. У нас у країні війна, ми проводимо змагання, будуємо інфраструктуру: у Рівному побудувалися поля під час війни, у Житомирі - база, у Черкасах будують поля та базу, у Львові. Під час війни йде розвиток футболу. Багато дітей-переселенців. Нам УЄФА жодним чином не допомогла. Це неправильно.

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Є солідарність, допомога, якщо багато європейських інституцій допомагають Україні, то від УЄФА ми теж просимо допомоги, бо у нас війна. Є агресор. Ми хочемо звернутися до УЄФА, щоб платежі солідарності на розвиток дитячо-юнацького футболу за минулий сезон, які мали надійти росіянам, надійшли українським клубам. Це приблизно 10 мільйонів євро за два роки. Я вважаю, що це дуже важлива сума для українського футболу, вона допоможе.

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Багато клубів та бізнесів у скрутному становищі. Всі втратили, кожен українець, від маленького до великого бізнесу. Тому ми звернулися. Я вважаю, що це буде правильно, справедливо, гуманно та має бути підтримано УЄФА. Впевнений, що це має бути. І це логічно, бо ці гроші є та сформовані у бюджеті УЄФА, але їх несправедливо направляють російським клубам", - заявив Надєїн.

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