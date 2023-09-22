Головне
Зоря зіграла внічию з Гентом в 1 турі Ліги конференцій
Вчора 23:53 1137 1
Оболонь та Верес розписали нульову нічию в 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 151
Жіноча збірна України поступилася Сербії у 1 турі Ліги націй
Сьогодні 18:50 213
Матч Зоря - Гент відвідала найменша кількість глядачів у першому турі єврокубків
Сьогодні 16:16 562
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 15:52 351930
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 15:45 25135
Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки сезону
Сьогодні 14:40 380
Нагельсманн - новий головний тренер збірної Німеччини
Сьогодні 13:10 599
Україна опустилася ще на одну позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 12:40 66821 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 11:13 83035 1
Прямі трансляції

Надєїн: УЄФА жодним чином не допомогла клубам УПЛ

Сьогодні 19:19 194 0
Надєїн: УЄФА жодним чином не допомогла клубам УПЛ
#Верес, #УЄФА, #Чемпіонат України, УПЛ, #Іван Надеїн

Джерело - Чемпіон.

Власники клубів УПЛ мають намір звернутися в УЄФА з проханням надати українським командам платежі солідарності, які призначені для росіян.

Про це розповів президент Вереса Іван Надєїн.

"Ми, власники клубів, через УАФ звертаємось в УЄФА. У нас у країні війна, ми проводимо змагання, будуємо інфраструктуру: у Рівному побудувалися поля під час війни, у Житомирі - база, у Черкасах будують поля та базу, у Львові. Під час війни йде розвиток футболу. Багато дітей-переселенців. Нам УЄФА жодним чином не допомогла. Це неправильно.

  Україна опустилася ще на одну позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА

Є солідарність, допомога, якщо багато європейських інституцій допомагають Україні, то від УЄФА ми теж просимо допомоги, бо у нас війна. Є агресор. Ми хочемо звернутися до УЄФА, щоб платежі солідарності на розвиток дитячо-юнацького футболу за минулий сезон, які мали надійти росіянам, надійшли українським клубам. Це приблизно 10 мільйонів євро за два роки. Я вважаю, що це дуже важлива сума для українського футболу, вона допоможе.

  УЄФА назвав номінантів на автора найкращого голу тижня у Лізі Європи

Багато клубів та бізнесів у скрутному становищі. Всі втратили, кожен українець, від маленького до великого бізнесу. Тому ми звернулися. Я вважаю, що це буде правильно, справедливо, гуманно та має бути підтримано УЄФА. Впевнений, що це має бути. І це логічно, бо ці гроші є та сформовані у бюджеті УЄФА, але їх несправедливо направляють російським клубам", - заявив Надєїн.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83035 1
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 11392
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 351930
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 25135
Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО 3080
Україна опустилася ще на одну позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна опустилася ще на одну позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА 66821 7
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8789
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8032 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305588
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18345 3
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3533
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50416 2