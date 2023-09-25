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Едмар: Гру з Колосом важко назвати ідеальною

Едмар прокоментував нічию з Колосом
Сьогодні 10:19 191 0
Едмар: Гру з Колосом важко назвати ідеальною
#Едмар, #Колос, #Металіст 1925

Джерело - офіційний сайт Металіста 1925.

Металіста 1925 провів не найкращий матч з Колосом у 8 турі УПЛ (0:0).

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера харків'ян Едмар.

"Ми знали, що суперник дуже грамотно грає. Ми вивчали, як грає Колос, передивились 3-4 їхні матчі. Очікували на таку гру. Були моменти, коли ми терпіли. Могли як пропустити, так і забити самі. На мою думку, гра повністю нічийна.

  Металіст 1925 - Колос 0:0: огляд матчу

Гру важко назвати ідеальною, завжди хочеться перемагати, але і Колос прагнув здобути перемогу. Вони ретельно вивчили нас, ми їх. Тому така гра і була бойова", - сказав Едмар.

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