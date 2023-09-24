Джерело - Чемпіон.
У матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги харківський Металіст 1925 зіграв внічию з Колосом.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 24 вересня
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Курило, Червак, Безуглий, Мартинюк (Ткачук 59), Габелок, Вачиберадзе (Фаріна 90+5), Русин (Арі 68), Сидоров (Чирук 59), Дмитренко (Юсов 59)
Колос: Фесюн - Бондаренко, Чорноморець, Бурда, Цуріков (Золотов 41), Мілько (Богданов 77), Демченко, Лучкевич, Дієго (Мякушко 56), Велетень (Болбат 56), Салабай (Безбородько 57)
Попередження: Дмитренко 45+1, Габелок 89
Раніше СК Дніпро-1 переграв Зорю у 8 турі УПЛ.