СК Дніпро-1 здолав Зорю у 8 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 здобув перемогу над луганською Зорею.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Когут, якому асистував Рубчинський.
Зоря - СК Дніпро-1 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 24 Когут
Зоря: Турбаєвський, Боль (Данченко, 77), Джордан, Снурніцин, Яцик, Антюх (Чурко, 77), Вантух, Мишньов (В.Волошин, 77), Нагнойний, Д. Алефіренко, Герреро.
Дніпро-1: Волинець, Кравець, Сарапій, Сваток, Пуріта (Гаджиєв, 79), Рубчинський (Мірошніченко, 79), Когут (Є. Пасіч, 58), Піхальонок (Вітіньо, 67), Бабенко, Лєднєв, Гуцуляк.
Попередження: Вантух (40) - Кравець (59), Бабенко (61), Сарапій (73).
Напередодні Рух вирвав нічию в Шахтаря у 8 турі УПЛ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!