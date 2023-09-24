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СК Дніпро-1 здолав Зорю у 8 турі УПЛ

Єдиний гол забив Когут
Сьогодні 16:53 242 0
СК Дніпро-1 здолав Зорю у 8 турі УПЛ
#Зоря, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 здобув перемогу над луганською Зорею. 

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Когут, якому асистував Рубчинський.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 24 вересня

Зоря - СК Дніпро-1 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 24 Когут

Зоря: Турбаєвський, Боль (Данченко, 77), Джордан, Снурніцин, Яцик, Антюх (Чурко, 77), Вантух, Мишньов (В.Волошин, 77), Нагнойний, Д. Алефіренко, Герреро.

Дніпро-1: Волинець, Кравець, Сарапій, Сваток, Пуріта (Гаджиєв, 79), Рубчинський (Мірошніченко, 79), Когут (Є. Пасіч, 58), Піхальонок (Вітіньо, 67), Бабенко, Лєднєв, Гуцуляк.

Попередження: Вантух (40) - Кравець (59), Бабенко (61), Сарапій (73).

Напередодні Рух вирвав нічию в Шахтаря у 8 турі УПЛ.

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