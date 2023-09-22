Арсенал продовжив контракт із Едегором

Лідер Арсенала отримав новий контракт

Арсенал оголосив про продовження контракту зі своїм капітаном Мартіном Едегором.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний норвезький плеймейкер підписав із "канонірами" нову довгострокову угоду на покращених умовах, точні терміни дії якої не уточнюються.

За інформацією ЗМІ, новий контракт Едегора з Арсеналом розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, Едегор став повноцінним гравцем Арсеналу після піврічної оренди влітку 2021 року, перейшовши з мадридського Реала за 35 мільйонів євро.

A place where Martin beløngs ❤️ pic.twitter.com/UUqnAQRPfF — Arsenal (@Arsenal) September 22, 2023

Нагадаємо, Арсенал розгромив ПСВ.