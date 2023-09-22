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Арсенал продовжив контракт із Едегором

Лідер Арсенала отримав новий контракт
Сьогодні 11:43 210 0
Арсенал продовжив контракт із Едегором
#Едегор, #Арсенал Лондон

Джерело - arsenal.com.

Арсенал оголосив про продовження контракту зі своїм капітаном Мартіном Едегором.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний норвезький плеймейкер підписав із "канонірами" нову довгострокову угоду на покращених умовах, точні терміни дії якої не уточнюються.

За інформацією ЗМІ, новий контракт Едегора з Арсеналом розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, Едегор став повноцінним гравцем Арсеналу після піврічної оренди влітку 2021 року, перейшовши з мадридського Реала за 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, Арсенал розгромив ПСВ.

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