Арсенал продовжив контракт із Едегором

Джерело - arsenal.com.
Арсенал оголосив про продовження контракту зі своїм капітаном Мартіном Едегором.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
24-річний норвезький плеймейкер підписав із "канонірами" нову довгострокову угоду на покращених умовах, точні терміни дії якої не уточнюються.
За інформацією ЗМІ, новий контракт Едегора з Арсеналом розрахований до літа 2028 року.
Нагадаємо, Едегор став повноцінним гравцем Арсеналу після піврічної оренди влітку 2021 року, перейшовши з мадридського Реала за 35 мільйонів євро.
A place where Martin beløngs ❤️ pic.twitter.com/UUqnAQRPfF— Arsenal (@Arsenal) September 22, 2023
Нагадаємо, Арсенал розгромив ПСВ.