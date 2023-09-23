Ван Леувен: Гра була зруйнована рефері

Арбітр вплинув на підсумковий результат матчу 8 туру УПЛ Рух - Шахтар (1:1)

Про це розповів головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен.

"Мої емоції змінилися після рішення арбітра вилучити Ракицького. Такий арбітр не має бути на полі. Не можна давати червону картку за це. Це чистий підкат. Підкат, після якого спершу була гра в м’яч. Це бачили всі. Я розумію своїх колег, які говорили, що арбітри в попередні роки робили те ж саме.

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Гра була зруйнована рефері. Робота гравців та тренерів стає значно складнішою, коли є такі арбітри.

Усе ж я думаю, що ми оборонялись добре, створювали нагоди. Була гарна комунікація між Зубковим і Бондаренком, а також Судаковим. Гарний момент був також, коли не зарахували наш другий гол", - розповів ван Леувен.