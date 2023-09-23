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Пономарьов: Рух всю гру домінував над Шахтарем

Пономарьов прокоментував нічию з Шахтарем
Сьогодні 22:10 201 0
Пономарьов: Рух всю гру домінував над Шахтарем
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Віталій Пономарьов

Джерело - УПЛ ТБ.

Рух домінував всю гру над Шахтарем у 8 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Емоції позитивні, бо ми домінували всю гру. Звичайно, були помилки, нам поки не вистачає досвіду в позиційній грі. Над цим нам ще дуже багато треба працювати. Однак я дякую хлопцям. Наше основне завдання нині вигравати в кожному матчі, формувати якісну команду. Це першочергово в цьому чемпіонаті.

Пастух сьогодні дуже добре відіграв. Я дуже радий, що наші молоді футболісти виходять з таким суперником і грають на дуже хорошому рівні.

Слюбик тренує такі удари. Він намагався зробити це ще в грі з Металістом-1925. Тож, нічого дивного", - відзначив Пономарьов.

Нагадаємо, Рух вирвав нічию в Шахтаря у 8 турі УПЛ.

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