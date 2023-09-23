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Баварія знищила Бохум, Боруссія Дортмунд дотиснула Вольфсбург: результати 5 туру Бундесліги

Результати 5 туру Бундесліги
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#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 5-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

5 тур, 23 вересня

Аугсбург - Майнц 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 6 Айорк, 1:1 - 15 Демірович, 2:1 - 45 Демірович

Баварія - Бохум 7:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 4 Чупо-Мотінг, 2:0 - 13 Кейн, 3:0 - 29 Де Лігт, 4:0 - 38 Сане, 5:0 - 54 Кейн (пен), 6:0 - 81 Тель, 7:0 - 88 Кейн

Боруссія Дортмунд - Вольфсбург 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Ройс

Боруссія Менхенгладбах - РБ Лейпциг 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Вернер

Уніон Берлін - Гоффенгайм 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 22 Крамарич, 0:2 - 38 Баєр

Сьогодні, відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 Вердер - Кельн

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