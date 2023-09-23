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Барселона дотиснула Сельту, Жирона з голом Довбика переграла Мальорку: результати 6 туру Ла-Ліги

Результати 6 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:32 690 0
Барселона дотиснула Сельту, Жирона з голом Довбика переграла Мальорку: результати 6 туру Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Жирона у 6-му турі іспанської Ла-Ліги вдома обіграла Мальорку.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

6 тур, 23 вересня

Жирона - Мальорка 5:2 (4:1)

Голи: 0:1 - 4 Мурікі, 1:1 - 26 Лопес, 2:1 - 33 Довбик (пен), 3:1 - 37 Мартін, 4:1 - 45 Кррера, 5:1 - 57 Савіо (Довбик), 5:2 - 89 Пратс, 5:3 - 90+5 Пратс

Український нападник Жирони Артем Довбик та півзахисник Віктор Циганков розпочали матч у стартовому складі та були замінені на 61-й хвилині гри, коли рахунок був 5:1. Відзначимо, що Артем забив гол з пенальті та відзначився результативною передачею

Осасуна - Севілья 0:0

Барселона - Сельта 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Ларсен, 0:2 - 76 Дувікас, 1:2 - 81 Левандовський, 2:2 - 86 Левандовський, 3:2 - 89 Канселу

Сьогодні, відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00 Альмерія - Валенсія

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