Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Другий гол Артема в Іспанії!

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик вивів Жирону вперед у матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги проти Мальорки.

На 32-й хвилині український нападник реалізував пенальті, встановивши рахунок 2:1.

Але спочатку здалося, що гола не буде, бо м'яч влучив у штангу.

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Під кінець тайму Жирона забила ще двічі, довівши рахунок до розгромного - 4:1.

Нагадаємо, матч для каталонців почався не так вдало - Віктор Циганков "привіз" пенальті на власні ворота.

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