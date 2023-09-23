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Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Другий гол Артема в Іспанії!
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Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик вивів Жирону вперед у матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги проти Мальорки.

На 32-й хвилині український нападник реалізував пенальті, встановивши рахунок 2:1.

Але спочатку здалося, що гола не буде, бо м'яч влучив у штангу.

Відео

Під кінець тайму Жирона забила ще двічі, довівши рахунок до розгромного - 4:1.

Нагадаємо, матч для каталонців почався не так вдало - Віктор Циганков "привіз" пенальті на власні ворота.

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