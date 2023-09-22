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Відаль: Мілан - Ньюкасл - найгірший матч в історії ЛЧ, інша справа - Порту - Шахтар

Експівзахисник Баварії та Барселони розповів про матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:18 302 0
Відаль: Мілан - Ньюкасл - найгірший матч в історії ЛЧ, інша справа - Порту - Шахтар
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #Артуро Відаль

Джерело - Football Italia.

Колишній півзахисник, Ювентуса, Баварії, Барселони та Інтера Артуро Відаль залишився незадоволеним матчем 1-го туру Ліги чемпіонів Ньюкасл - Мілан.

Про це повідомляє Football Italia.

"Я подивився найгірший матч в історії Ліги чемпіонів. Це Мілан проти Ньюкасла. Інша справа гра Порту та Шахтаря. Вона була чудова. Манчестер Сіті? Нудно, як і завжди. У матчі між ПСЖ та Боруссією Д сподобався лише другий тайм. У першому я заснув.

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Мілану та Ньюкаслу пощастило, що вони вміють бігати, інакше їх тут не було б. Я не розумію Ньюкасл. Вони завершили минулий сезон на 4-му місці, але нічого не зробили у матчі. Це огидно. Ньюкасл мають показати щось більше. Вони мене страшенно розлютили", - заявив Відаль.

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