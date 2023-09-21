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Баварія оновила рекордну серію без поразок в групі Ліги чемпіонів

Сьогодні 16:59 113 0

Баварія оновила рекордну серію за числом матчів у групі Ліги чемпіонів без поразок поспіль - 35.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Це сталося після перемоги над Манчестер Юнайтед (4:3).

Востаннє клуб програв у групі ЛЧ у 2017 році – у матчі з ПСЖ. Після цього Баварія здобула на груповому етапі турніру 32 перемоги та тричі зіграла внічию.

Баварці виграли 14-й матч групового етапу турніру поспіль - це теж рекорд.

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