Інвестор Металіста 1925: Хочеться повернути єврокубки до Харкова

Металіст 1925 має намір вийти в єврокубки.

Про це заявив інвестор клубу Володимир Носов.

"Ми ставимо перед собою найвищі цілі як у бізнесі, так і у футболі. Мені хочеться повернути єврокубки до Харкова. Цього заслуговує місто та вболівальники. Розумію, це складне завдання, але такі амбіції в нас є. Знову ж, цілі на майбутнє визначатимемо після завершення сезону. Поки завдання №1 – закріпитися якомога вище в турнірній таблиці прем’єр-ліги.

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Стежу за долею Металіста. Знаю, що клуб наразі грає в першій Лізі. Я бажаю Металісту успіхів і якнайшвидшого повернення до елітного дивізіону. Харківське дербі у прем’єр-лізі – те, за чим однозначно сумують харківські вболівальники. А щодо харківського футболу, повторюсь, я слідкую за ним із дитинства. До того ж свого часу я також слідкував за Харковом. Це була цікава команда, грати проти якої не було легко нікому, навіть нашим грандам: Динамо та Шахтарю.

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Я навіть пам’ятаю, як молодий Артем Федецький в одному з матчів за Харків зробив хет-трик. Тоді він ще грав у центрі поля, а не на позиції правого захисника, де ми усі звикли його бачити. Тому так – я люблю харківський футбол і знаю його. Хочу, щоб він розвивався. Саме для цього я в Металісті 1925", - сказав Носов.

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