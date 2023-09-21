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Власник Металіста 1925 не буде збільшувати бюджет клубу

Фінансування залишиться на поточному рівні
Сьогодні 11:10 201 0
Власник Металіста 1925 не буде збільшувати бюджет клубу
#Металіст 1925

Джерело - Профутбол Digital.

Новий власник Металіста 1925 Володимир Носов планує фінансувати команду на поточному рівні, але до завершення війни покращень у цьому плані не буде.

Про це розповів виконавчий директор харківського клубу Андрій Недєлін.

"До завершення війни на збільшення бюджету чекати не потрібно. Говорити про збільшення бюджету недоречно, але поточне фінансування буде на 100%", – сказав Недєлін.

Крім того, Недєлін додав, що менеджмент прагне якнайшвидше повернути клуб до Харкова.

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