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Сі Цзіньпін: Китай співпрацюватиме з МОК, щоб підтримувати принцип неполітизації спорту

Президент МОК очолив делегацію МОК, яка прибула до Ханчжоу
Сьогодні 19:35 191 0
Сі Цзіньпін: Китай співпрацюватиме з МОК, щоб підтримувати принцип неполітизації спорту
#Томас Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Inside the games.

Китай буде співпрацювати з президентом МОК Томасом Бахом, щоб "дотримуватися принципу неполітизації спорту".

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін.

Бах очолив делегацію МОК, яка прибула до Ханчжоу. Сьогодні він зустрівся з Сі перед стартом Азійських ігор.

Президент МОК приєднається до китайського лідера на церемонії відкриття, яка відбудеться завтра на стадіоні Олімпійського спортивного центру Ханчжоу.

Сі похвалив МОК за те, що він відіграє "унікальну роль у захисті світового миру, у розвитку та сприянню єдності та прогресу людства", незважаючи на те, що він стикається з тим, що було названо "серйозними викликами".

Нагадаємо, активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді.

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