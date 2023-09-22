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УЄФА назвав номінантів на автора найкращого голу тижня у Лізі Європи

УЄФА назвав претендентів на звання найкращого автора голу тижня у Лізі Європи.
Сьогодні 11:55 215 0
УЄФА назвав номінантів на автора найкращого голу тижня у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи.

УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу першого ігрового тижня у Лізі Європи.

На нагороду претендують — півзахисник ЛАСКа Флоріан Флекер, вінгер Баєра Адлі, півзахисник Ренна Людовік Блас та захисник АЕКу Джібріль Сідібе.

Проголосувати за одного з кандидатів можна на сайті УЄФА.

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