УЄФА назвав номінантів на автора найкращого голу тижня у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи.
УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу першого ігрового тижня у Лізі Європи.
На нагороду претендують — півзахисник ЛАСКа Флоріан Флекер, вінгер Баєра Адлі, півзахисник Ренна Людовік Блас та захисник АЕКу Джібріль Сідібе.
Проголосувати за одного з кандидатів можна на сайті УЄФА.
⚡️ Power, technique, style...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 21, 2023
These #UEL goals had it all, but which was your favourite? 🤷@Heineken || #UELGOTW