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Відбулася зустріч представників клубів УПЛ

Зустріч відбулась в закритому заміському клубі під Києвом
Сьогодні 22:16 60 0
Відбулася зустріч представників клубів УПЛ

Вперше за довгий час відбулася зустріч представників клубів УПЛ.

Про це повідомляє KDK.

На ній були присутні представники 9 клубів: Динамо (Суркіс), Дніпро-1 (Фрідман), Зоря (Гєллєр), Полісся (Буткевич), Кривбас (Караманіц), Чорноморець (Генінсон), Верес (Надєїн), Колос (Засуха) і ЛНЗ (Кравченко). Інші не були принципово проти, але не змогли прийти через різні причини.

Зустріч відбулась в закритому заміському клубі під Києвом, пройшла у неформальному форматі і тривала майже 4 години.

Основна тема зборів - проблема суддівства. Обговорили також проблему телепулу.

Ще одна ідея – звернутись до УЄФА, щоб він передав українським клубам платежі солідарності, які мали отримати російські команди. А це близько 10 млн євро.

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