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Фрідман: Клуби УПЛ хочуть прибрати всіх італійців з українського суддівства

В’ячеслав Фрідман розказав про зустріч президентів клубів УПЛ, яка пройшла 20 вересня.
Сьогодні 13:40 202 0
Фрідман: Клуби УПЛ хочуть прибрати всіх італійців з українського суддівства
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фрідман

Джерело - sport-express.ua.

Клуби УПЛ хочуть позбутися голову комітету арбітрів УАФ Лучано Луччі та головного експерта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі.

Про це розповів комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман.

"Нас зібрав Геннадій Буткевич. Полісся" лише цього сезону вийшло в УПЛ, він просто хотів з усіма познайомитись. Це нормальне бажання для людини, яка в пізньому віці прийшла у футбол і захотіла зрозуміти його зсередини, поговоривши зі своїми колегами, які також вкладають гроші у цей вид спорту. За перші вісім турів Буткевич уже зрозумів головні проблеми в українському футболі. Суддівство і вплив на нього УАФ. Геннадій Владиславович хотів, щоб клуби представляли не другі чи треті особи, а люди, які реально вкладають гроші. Але прийшли не всі запрошені. Хтось знаходиться за кордоном, хтось – у місцях позбавлення волі, я маю на увазі Чорноморець.

Ахметов сказав, що прийде наступного разу, але чи буде він, чи знову так відповість - ми не знаємо. Президент "Оболоні" був би 100%, але у нього піднялася температура. Козловський обіцяв, але з якоїсь причини не приїхав. Тобто не було кількох епатажних президентів та інвесторів, які могли внести цікаві пропозиції та рекомендації.

Були питання щодо призначення суддів, ВАР, щоб клуби не проявляли зацікавленості у самовільній винагороді арбітрів. Також ми хочемо прибрати всіх італійців з українського суддівства: Лучі, Ріццолі. У нас в Україні є достатньо грамотних колишніх арбітрів, які гідні обійняти ці посади.

Крім цього, порушувалося питання, щоб перевіряти час від часу наших суддів на детекторі брехні. Це нормальне явище. Усі президенти клубів власники якогось бізнесу, вони сказали, що використання детектора брехні на підприємствах відбувається дуже часто.

Було б непогано створити рейтинг українських арбітрів, щоб після кількох помилок рефері опускався вниз у табелі і публічно звітував про свої спірні рішення у матчі.

Президенти клубів хочуть зробити арбітрів публічними – щоб вони були підзвітними. Це те, на що заплющував очі Лучі, забороняючи суддям давати коментарі.

Наскільки я знаю з чуток, Лучі працює віддалено з Італії. У нього в жовтні закінчується контракт, і його просто не потрібно продовжувати. У цьому немає проблеми, враховуючи його вік та віддаленість. Це те, що потрібно робити насамперед – міняти Лучі.

Проведені реформи італійців нікого не влаштовують. Торік чемпіонат закінчували із суддівськими скандалами, новий сезон розпочали також зі скандалів, - сказав Фрідман.

Нагадаємо, відбулася зустріч представників клубів УПЛ.

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