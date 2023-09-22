Агуеро: Манчестер Сіті – головний фаворит сезону в АПЛ

Манчестер Сіті найближчими роками не матиме реальної конкуренції в АПЛ.

Про це розповів екснападник Сіті Серхіо Агуеро.

"Думаю, Сіті – головний фаворит сезону в АПЛ. І не лише сезону 2023/24 – це реальність на багато років вперед. Вони мають багато класних гравців з довгостроковими контрактами, і правда в тому, що вони завжди є фаворитами.

Іноді у футболі все йде не так, як ти хочеш, але думаю, що в цьому сенсі Пеп дуже розумний. Він дуже хороший мотиватор, він стежить за тим, щоб гравці не втрачали концентрацію, особливо це стосується Голанда.

Думаю, Пепу подобається стиль гри Ерлінга, він дуже добре вписався в той стиль, який Пеп придумав спеціально для нього. Йому потрібно лише завершувати атаки, і завдяки цьому він дуже багато приносить для Сіті.

Важко демонструвати високий рівень кожного року, але думаю, що поки Гвардіола залишається тренером, "Сіті" зможе це робити. Все залежить від Пепа та Голанда.

Певно, в Ерлінга є амбіції та прагнення стати найкращим бомбардиром Сіті усіх часів. І це добре, тому що це допоможе команді виграти більше титулів, що, зрештою, і є метою усього клубу", – сказав Агуеро.