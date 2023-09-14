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Манчестер Сіті продовжив контракт з Вокером

Захисник отримав новий контракт
Сьогодні 20:55 135 0
Манчестер Сіті продовжив контракт з Вокером
Фото - Getty Images
#Манчестер Сіті, #Кайл Вокер

Джерело - ManCity.

Манчестер Сіті оголосив про підписання нового контракту з правим захисником команди Кайлом Вокером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода між сторонами розрахована до літа 2026 року. Попередній термін строку дії співпраці спливав у червні 2025-го.

Манчестер Сіті купив Вокера влітку 2017 року у Тоттенгема за 52,7 мільйона євро. З того часу він відіграв за "містян" 273 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 18 асистів.

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