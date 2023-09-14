Манчестер Сіті продовжив контракт з Вокером

Джерело - ManCity.
Манчестер Сіті оголосив про підписання нового контракту з правим захисником команди Кайлом Вокером.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода між сторонами розрахована до літа 2026 року. Попередній термін строку дії співпраці спливав у червні 2025-го.
Манчестер Сіті купив Вокера влітку 2017 року у Тоттенгема за 52,7 мільйона євро. З того часу він відіграв за "містян" 273 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 18 асистів.
¡Kyle Walker amplía su contrato con el City! 💙 pic.twitter.com/qlbfj3mS7Z— Manchester City (@ManCityES) September 14, 2023