Манчестер Сіті продовжив контракт з Вокером

Захисник отримав новий контракт

Джерело - ManCity.

Манчестер Сіті оголосив про підписання нового контракту з правим захисником команди Кайлом Вокером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода між сторонами розрахована до літа 2026 року. Попередній термін строку дії співпраці спливав у червні 2025-го.

Манчестер Сіті купив Вокера влітку 2017 року у Тоттенгема за 52,7 мільйона євро. З того часу він відіграв за "містян" 273 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 18 асистів.