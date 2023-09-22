Кривенцов: Результат позитивний для Зорі

Зоря не була готова до агресивного футболу від Гента у стартовому матчі Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Валерій Кривенцов.

"Це був перший матч кваліфікації, тому з огляду на турнірну таблицю, яка тільки формується, програвати не можна було категорично. Команда це завдання виконала.

Що до гри – Гент, наразі, є лідером бельгійського чемпіонату. Команда демонструє активний, агресивний, швидкий футбол, до якого ми були готові. Можна вважати, що результат позитивний для нас, хлопці активно працювали в обороні, що не дало супернику багато грати біля наших воріт. Було достатньо хороших моментів для реалізації, але матч був досить хиткий – могли програти, а могли й перемогти", - відзначив Кривенцов.