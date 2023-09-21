Карвахаль може встигнути відновитися до дербі з Атлетіко

Захисник Реала Даніель Карвахаль може зіграти в матчі 6-го туру Ла-Ліги проти Атлетіко.

Про це повідомляє Серджіо Кіранте.

31-річний іспанець зазнав м’язової травми в матчі з Реалом Сосьєдадом, через що не зіграв проти берлінського Уніона в першому турі Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 21 вересня, Карвахаль відвідав тренувальну базу в Вальдебебас і пройшов лікувальні процедури.

Віцекапітан Реала почувається вже краще, але остаточне рішення щодо його участі в матчі проти Атлетіко буде прийняте завтра після МРТ-обстеження.

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