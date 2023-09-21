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Вінісіус пропустить матч з Атлетіко через пошкодження

Сьогодні 20:10 189 0
Вінісіус пропустить матч з Атлетіко через пошкодження
Фото: Getty Images

Вінгер Реала Вінісіуса Жуніора не візьме участь у матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіко через м’язову травму стегна. 

Про це повідомляє журналіст Серджі Кіранте.

Бразилець доклав максимум зусиль, щоб скорити строки свого відновлення.

Спершу очікувалося, що він пропустить близько шести тижнів, але після повторного медогляду в Реалі з'явився оптимізм, що Вінісіус зможе відновитися швидше, ніж прогнозували.

Не дивлячись на прогрес у відновленні 23-річного, у "королівському клубі" виключають моживість участі Вінісіуса в мадридському дербі, бо не хочуть ризикувати його здоров’ям та створювати передумови для рецедиву.

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