Вінісіус пропустить матч з Атлетіко через пошкодження

Вінгер Реала Вінісіуса Жуніора не візьме участь у матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіко через м’язову травму стегна.

Про це повідомляє журналіст Серджі Кіранте.

Бразилець доклав максимум зусиль, щоб скорити строки свого відновлення.

Спершу очікувалося, що він пропустить близько шести тижнів, але після повторного медогляду в Реалі з'явився оптимізм, що Вінісіус зможе відновитися швидше, ніж прогнозували.

Не дивлячись на прогрес у відновленні 23-річного, у "королівському клубі" виключають моживість участі Вінісіуса в мадридському дербі, бо не хочуть ризикувати його здоров’ям та створювати передумови для рецедиву.