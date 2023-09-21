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Тоттенгем хоче продовжити контракт із Соном

Тоттенгем хоче підписати з гравцем довгостроковий контракт
Сьогодні 15:37 202 0
Тоттенгем хоче продовжити контракт із Соном
Фото - gettyimages
#Сон Хин Мін, #Тоттенгем

Джерело - football.ua.

Тоттенгем хоче підписати з капітаном клубу Сон Хин Міном новий довгостроковий контракт.

Про це повідомляє 90min.

Кореєць проводить свій дев’ятий сезон в Лондоні і є шостим у списку бомбардирів клубу за весь час. Хоча у Сона залишилося понад 18 місяців чинної угоди, яка діє до 2025 року, Тоттенхем має намір продовжити з ним контракт.

Нова угода, як очікується, буде досягнута до Різдва, хоча можливо, що переговори можуть бути завершені протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні.

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