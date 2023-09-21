Тоттенгем хоче продовжити контракт із Соном

Тоттенгем хоче підписати з гравцем довгостроковий контракт

Тоттенгем хоче підписати з капітаном клубу Сон Хин Міном новий довгостроковий контракт.

Про це повідомляє 90min.

Кореєць проводить свій дев’ятий сезон в Лондоні і є шостим у списку бомбардирів клубу за весь час. Хоча у Сона залишилося понад 18 місяців чинної угоди, яка діє до 2025 року, Тоттенхем має намір продовжити з ним контракт.

Нова угода, як очікується, буде досягнута до Різдва, хоча можливо, що переговори можуть бути завершені протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні.