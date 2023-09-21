Йовичевич: Шахтар, мабуть, найкраща команда в Східній Європі

Джерело - 365Scores Arabic.

Донецький Шахтар - найкраща команда в Східній Європі.

Про це заявив колишній головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Минулий сезон був особливо важким, тому що війна. Але я відчув себе громадянином України, спілкуючись з українцями майже 20 років. Я закохався в українців, коли грав за Карпати у 2003 році. Треба проявляти характер у важкі часи, у труднощі, а не тільки коли всі навколо посміхаються, коли мир.

Маркевич: У Шахтаря немає "козирів"

Коли йде війна, коли бомби, коли ти потрібен людям в Україні, ти повинен думати, ти повинен мати відповідальність, тому я прийняв пропозицію Шахтаря. Крім того, це велика команда в Європі, останні 14 чи 15 років вони виступають в Лізі чемпіонів.

УЄФА назвала найкращого гравця матчу Шахтар - Порту

Мабуть, це найкраща команда в Східній Європі. Для мене було честю прийняти їхню пропозицію, тому що до мене Шахтар тренували Роберто Де Дзербі, Луїш Каштру, Паулу Фонсека. Це чудові тренери. Для мене було викликом - відповідати рівню Шахтаря. Минулий рік був приголомшливим, він був історичним", - сказав Йовичевич.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!