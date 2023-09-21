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Селезньов: Мали відвезти Мілевського до лікарні, але він не бере слухавки

Євген Селезньов прокоментував допомогу Артему Мілевському
Сьогодні 13:19 244 0
Селезньов: Мали відвезти Мілевського до лікарні, але він не бере слухавки
#Артем Мілевський, #Євген Селезньов

Джерело - sport-express.uа.

Колишній форвард Дніпра Євген Селезньов хоче допомогти екснападнику Динамо Артему Мілевському.

Про це розповів сам футболіст.

"Я з ним завжди на зв’язку, готовий взяти на себе всі витрати щодо допомоги. Я йому дзвоню і говорю: "Тьома, послухай, давай я допоможу. Я розумію, що це таке". Я дуже люблю Артема, він чудовий і добрий хлопець. Я завжди поряд, він знає мій номер телефону.

Я реально не знаю, що тут сказати. Я ж не можу приїхати до нього і взяти його в наручники. Тут потрібне його бажання. Допомогти Артему хочу не лише я. Сьогодні ми з хлопцями мали відвезти його до лікарні, але він не бере слухавки. Що я можу зробити у цій ситуації.

Артем трохи звернув з дороги. Всі повинні зібратися, щоб допомогти йому. Багато хто говорить, що він дорослий хлопець і сам має розв’язувати свої проблеми, але друзі пізнаються не тоді, коли добре, а у важкі хвилини. Для мене немає різниці: є в нього гроші чи ні. Артем - мій хороший друг, я завжди йому допомагатиму", - сказав Селезньов.

Читайте: Мілевський: Для мене Селезньов - велика людина

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