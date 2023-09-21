Шмідт: Матч із Зальцбургом був нелегким для Трубіна

Бенфіка розчарована результатом матчі із Зальцбургом у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Роджер Шмідт.

"Два пенальті в наші ворота на початку матчу не були вирішальними, тому що залишалося 80 хвилин до завершення матчу. Ми показали чудовий менталітет. Звичайно, коли ти отримуєш два пенальті, стає важко.

У ворота Зальцбурга теж мав бути пенальті, але арбітр був не на нашому боці. Ми до кінця матчу грали так, ніби нас було 11 проти 11. У нас були чудові моменти. Ми засмучені результатом, але мої гравці вірили до кінця. Я дуже пишаюся тим, що вони зробили. Це була чудова реакція команди.

Гравці виклалися на полі. Після 0:2 у нас були чудові моменти. Якби ми забили, то могли б повернутися в гру. Ми повинні розуміти, що це був не наш день, коли справа стосується голів.

Це була нелегка гра для Трубіна, але вона показала, що можна зосередитися на найважливішому, а саме на футболі", - сказав Шмідт.