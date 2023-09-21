Головне
Золота ера Дніпра
Сьогодні 10:14 364
Збірна України зберегла позицію у рейтингу ФІФА
Сьогодні 13:42 62
Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:02 347
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:53 1190
Зоря прийме Гент та інші матчі 1 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:24 786
Ракув зіграє з Аталантою, ЛАСК прийме Ліверпуль: розклад 1 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:56 604
Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 2840 1
Відбулася зустріч представників клубів УПЛ
Вчора 22:16 534
Вернидуб - найкращий тренер 7 туру УПЛ
Вчора 21:30 308
Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:48 2765
Прямі трансляції

Шмідт: Матч із Зальцбургом був нелегким для Трубіна

Роджер Шмідт прокоментував поразку від Зальцбурга
Сьогодні 12:47 290 0
Шмідт: Матч із Зальцбургом був нелегким для Трубіна
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Анатолій Трубін, #Шмідт

Джерело - tribuna.com.

Бенфіка розчарована результатом матчі із Зальцбургом у стартовому турі  групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Роджер Шмідт.

"Два пенальті в наші ворота на початку матчу не були вирішальними, тому що залишалося 80 хвилин до завершення матчу. Ми показали чудовий менталітет. Звичайно, коли ти отримуєш два пенальті, стає важко.

У ворота Зальцбурга теж мав бути пенальті, але арбітр був не на нашому боці. Ми до кінця матчу грали так, ніби нас було 11 проти 11. У нас були чудові моменти. Ми засмучені результатом, але мої гравці вірили до кінця. Я дуже пишаюся тим, що вони зробили. Це була чудова реакція команди.

Гравці виклалися на полі. Після 0:2 у нас були чудові моменти. Якби ми забили, то могли б повернутися в гру. Ми повинні розуміти, що це був не наш день, коли справа стосується голів.

Це була нелегка гра для Трубіна, але вона показала, що можна зосередитися на найважливішому, а саме на футболі", - сказав Шмідт.

Нагадаємо, Трубін отримав жахливу оцінку за матч із Зальцбургом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів 2840 1
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 17259
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13307
Помер легендарний тренер Кривбаса Помер легендарний тренер Кривбаса 2877
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17484
Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу 2765
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 55743 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41634 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31801
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215324 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16254
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18044