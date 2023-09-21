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Трубін отримав жахливу оцінку за матч із Зальцбургом

Стала відомі оцінка Трубіна
Сьогодні 08:10 659 1
Трубін отримав жахливу оцінку за матч із Зальцбургом
Фото - Getty Images
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - sport.ua.

Бенфіка поступилась РБ Зальцбургу у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів (0:2).

Український голкіпер господарів Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі команди. На 3-й хвилині зустрічі українець невдало зіграв на виході, вдаривши кулаками суперника у голову, за що отримав жовту картку. У ворота португальського клубу було призначено пенальті, проте Карім Конате не скористався шансом і пробив вище воріт.

Через десять хвилин Антоніо Сілва у своїй штрафній рукою зупинив м'яч, за що побачив перед собою червону картку. Цього разу гості змогли забити – Роко Шимич переграв Трубіна.

У підсумку статистичний портал WhoScored поставив Анатолію оцінку в 5.9 балів. Такий показник Трубіна є другим найгіршим серед гравців обох команд. Нижчу оцінку отримав лише захисник Бенфіки Антоніо Сілва, який був вилучений на 13-й хвилині.

Найкращим гравцем матчу був визнаний голкіпер РБ Зальцбург Александер Шлагер (8.4).

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