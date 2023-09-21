Чех близький до дебюту за Карпати

Гравець може зіграти у наступному турі Першої ліги

Літній новачок Карпат Максим Чех може дебютував у матчі 9 туру Першої ліги проти Ниви.

Про це повідомляє Sport.ua.

Чех відновився після травми і вже тренується в загальній групі.

За інформацією джерела, цього тижня лазарет Карпат став порожнім, зокрема, повернувся в стрій бразильський опорний півзахисник Едуардо Сантос Соарес і тепер всі заявлені гравці готуються до матчу в Тернополі.

Однак керманича Мирона Маркевича турбує їхній різний рівень готовності.

Раніше Карпати дотиснули Поділля.