Чех близький до дебюту за Карпати

Джерело - sport.ua.
Літній новачок Карпат Максим Чех може дебютував у матчі 9 туру Першої ліги проти Ниви.
Про це повідомляє Sport.ua.
Чех відновився після травми і вже тренується в загальній групі.
За інформацією джерела, цього тижня лазарет Карпат став порожнім, зокрема, повернувся в стрій бразильський опорний півзахисник Едуардо Сантос Соарес і тепер всі заявлені гравці готуються до матчу в Тернополі.
Однак керманича Мирона Маркевича турбує їхній різний рівень готовності.
Раніше Карпати дотиснули Поділля.