Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Вчора 09:17 803
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Сьогодні 18:39 26092
Шуфричу оголосили підозру в державній зраді
Сьогодні 15:43 238
Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні
Сьогодні 14:53 239
Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:47 330
Далакян проведе захист поясу WBA проти Акуї в Японії
Сьогодні 14:18 280
Крутих переграв Галана в матчі Кубка Девіса Україна - Колумбія
Сьогодні 14:00 750
СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича
Сьогодні 09:34 1097
Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом
Вчора 21:25 2788
Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 19:44 6110
Прямі трансляції

Карпати дотиснули Поділля, Прикарпаття та Епіцентр розписали мирову: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 8-го туру Першої ліги
Сьогодні 18:28 456 0
Карпати дотиснули Поділля, Прикарпаття та Епіцентр розписали мирову: результати матчів Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15-го вересня, відбулися матчі у межах 8-го туру української Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
8 тур, 15 вересня
Група А

Прикарпаття - Епіцентр 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 автогол Беженар, 2:0 - 26 Титаєвський, 2:1 - 44 Кравчук, 2:2 - 74 Гірний

Буковина - Агробізнес 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Фарасеєнко

Карпати - Поділля 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Костенко, 1:1 - 27 Цибульник, 2:1 - 62 Полегенько (пен)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича 1097
Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України 6110
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 26092
УЄФА відкрила справу проти Петракова УЄФА відкрила справу проти Петракова 1383
Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом 2788
Карпати - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2086
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40034 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11450 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 135030
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 24199
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50338 2
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 17851