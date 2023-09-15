Карпати дотиснули Поділля, Прикарпаття та Епіцентр розписали мирову: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15-го вересня, відбулися матчі у межах 8-го туру української Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
8 тур, 15 вересня
Група А
Прикарпаття - Епіцентр 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 20 автогол Беженар, 2:0 - 26 Титаєвський, 2:1 - 44 Кравчук, 2:2 - 74 Гірний
Буковина - Агробізнес 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Фарасеєнко
Карпати - Поділля 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Костенко, 1:1 - 27 Цибульник, 2:1 - 62 Полегенько (пен)
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