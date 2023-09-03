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Новим інвестором Металіста 1925 став засновник криптобіржі WhiteBIT

Став відомий новий інвестор Металіста 1925
Сьогодні 16:25 297 0
Новим інвестором Металіста 1925 став засновник криптобіржі WhiteBIT
#Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Новим інвестором Металіста 1925 став Володимир Носов, засновник криптобіржі WhiteBIT.

Про це повідомив виконавчий директор клубу Андрій Недєлін.

"Ви всі чудово знаєте, які карколомні маршрути долі пережив наш Металіст 1925 цього тижня. Генеральний інвестор команди з 2020-го року, компанія АЕS Group, втратила свої активи, їх знищили росіяни своїми ракетними атаками, відтак компанія втратила можливість фінансувати Металіст 1925. Команда перебувала на межі зникнення...

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Кілька днів тому я писав, що сталося футбольне диво, але тоді я ще не мав можливості назвати його ім'я. Нарешті ця мить настала, і я можу представити нашого нового партнера та інвестора - це Володимир Носов, засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT. Людина, яка насправді вже відома у футбольному світі, адже його компанія вже є офіційним партнером збірної України, Барселони, Трабзонспора.

  Рух - Металіст 1925 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

І ми дуже раді, що тепер у їх житті з'являється Металіст 1925" Думаю, що це взаємно, адже Володимир Носов харків'янин і він не міг допустити, щоб Харків залишився без елітного українського футболу! Дякую за таку виважену та відповідальну громадянську позицію!

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Тож, продовжуємо грати, продовжують грати всі наші команди клубу, продовжують тренуватися дітлахи у нашій академії в Харкові, ми навіть відкриваємо нові групи там! Надзвичайно важливо, що ми всі продовжуємо підтримувати наших воїнів і ми їм безмежно вдячні за все, що вони роблять для нас!" - написав Недєлін.

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