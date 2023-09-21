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Тен Гаг: Коли забиваєш три голи Баварії, потрібно брати хоча б очко

Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Баварії
Сьогодні 08:25 294 0
Тен Гаг: Коли забиваєш три голи Баварії, потрібно брати хоча б очко
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - uefa.com.

Манчестер Юнайтед не реалізував принципи своєї гри у матчі проти Баварії.

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Я розчарований, тому що ми повинні були залишатися в грі. Коли забиваєш три голи Баварії, потрібно брати хоча б очко. Ми перебуваємо в періоді, коли багато що складається проти нас, але ми повинні самі домагатися удачі. Коли ми не реалізуємо принципи своєї гри, то пропускаємо голи.

Зараз важлива кожна гра. Але ми самі повинні домагатися удачі. Ніхто тобі не допоможе, але, якщо подивитися на наші перші 25 хвилин, то ми повинні забити гол - а якщо ні, то залишитися в грі. І не дозволити супернику забити гол, як це зробили ми. Справа не тільки в одній помилці. Потрібно бути послідовними, і тоді ви будете вигравати матчі. Тільки ми можемо це зробити. Це в наших руках, ані в чиїх інших.

Коли ти забиваєш три голи у Мюнхені, ти маєш взяти хоча б очко, а ми цього не зробили. Ми повинні подивитися на себе в дзеркало", – заявив тен Гаг.

Раніше Манчестер Юнайтед поступився Баварії.

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