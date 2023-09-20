Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів

Результати матчів 1-го туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 вересня, відбулося вісім матчів 1-го туру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Груповий етап

1 тур, 20 вересня

Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+4 Беллінгем

Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних

Галатасарай - Копенгаген 2:2 (0:1)

Голи: 0:1- 35 Ельюнуссі, 0:2 - 58 Гонсалвеш, 1:2 - 86 Бое, 2:2 - 88 Тете

Арсенал - ПСВ 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Сака, 2:0 - 20 Троссард, 3:0 - 38 Жезус, 4:0 - 70 Едегор

Олександр Зінченко вийшов у старті і провів на полі 58 хвилин.

Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 28 Сане, 2:0 - 32 Гнабрі, 2:1 - 49 Гойлунд, 3:1 - 53 Кейн (пен), 3:2 - 88 Каземіро, 4:2 - 90+2 Каземіро, 4:3 - 90+4 Каземіро

Бенфіка - Зальцбург 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Шимич (пен), 0:2 - 51 Глух

Анатолій Трубін відіграв увесь матч, заробив жовту картку та пенальті у свої ворота.

Брага - Наполі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Ді Лоренцо, 1:1 - 84 Брума, 1:2 - 88 автогол Ніакате

Реал Сосьєдад - Інтер 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Мендес, 1:1 - 87 Мартінес

Севілья - Ланс 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Окампос, 1:1 - 24 Фульгіні

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