Рух отримав трансферний бан від ФІФА

Джерело - fcruhlviv.com.
ФІФА зобов'язала Рух виплатити компенсацію колишньому захиснику команди Лассана Фає та тимчасово заборонили реєструвати нових гравців.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
9 січня 2022 року львівський клуб підписав контракт із нідерландським захисником, який навіть вирушив на збори до Туреччини разом із командою.
Однак після повномасштабного вторгнення росії покинув розташування команди і більше не повертався, розірвавши контракт в односторонньому порядку. Ця історія так могла і закінчитися, але Файє подав позов на Рух у ФІФА.
Захисник зажадав виплатити йому 316 тисяч євро та 5% річних, а також висунув низку інших умов. ФІФА стала на бік гравця і зажадала від львівського клубу виплати 24 тисяч євро. До тих пір у клубу трансферний бан.
Спортивний директор "Руху" Володимир Лапицький заявив, що клуб виплатить необхідні кошти, але також подасть зустрічний позов з приводу одностороннього розриву контракту без вагомих причин. Львів'яни сподіваються, що тепер асоціація стане на їхній бік.
Раніше Рух поступився ЛНЗ у 7 турі УПЛ.