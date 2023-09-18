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Рух отримав трансферний бан від ФІФА

Рух потрапив у вкрай неприємну ситуацію через Лассану Файє, якого підписали в січні 2022 року.
Сьогодні 15:55 245 0
Рух отримав трансферний бан від ФІФА
#Рух Львів

Джерело - fcruhlviv.com.

ФІФА зобов'язала Рух виплатити компенсацію колишньому захиснику команди Лассана Фає та тимчасово заборонили реєструвати нових гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

9 січня 2022 року львівський клуб підписав контракт із нідерландським захисником, який навіть вирушив на збори до Туреччини разом із командою.

Однак після повномасштабного вторгнення росії покинув розташування команди і більше не повертався, розірвавши контракт в односторонньому порядку. Ця історія так могла і закінчитися, але Файє подав позов на Рух у ФІФА.

Захисник зажадав виплатити йому 316 тисяч євро та 5% річних, а також висунув низку інших умов. ФІФА стала на бік гравця і зажадала від львівського клубу виплати 24 тисяч євро. До тих пір у клубу трансферний бан.

Спортивний директор "Руху" Володимир Лапицький заявив, що клуб виплатить необхідні кошти, але також подасть зустрічний позов з приводу одностороннього розриву контракту без вагомих причин. Львів'яни сподіваються, що тепер асоціація стане на їхній бік.

Раніше Рух поступився ЛНЗ у 7 турі УПЛ.

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