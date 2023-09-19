Фонсека отримував пропозиції від Аль-Хіляля і Марселя

Джерело - getfootballnewsfrance.com.
Головний тренер Лілля Паулу Фонсека мав пропозиції від Аль-Хіляля та Марселя минулого літа.
Про це сказав сам фахівець.
"Я буду дуже чесний. Були конкретні пропозиції від двох згаданих вами клубів (Марсель і Аль-Хілал). Для мене завжди було пріоритетом продовження кар'єри в Європі та в найкращих лігах", - сказав Фонсека на пресконференції.
Марсель шукав заміну Ігорю Тудору, який був звільнений цього літа. У підсумку команда призначила Марселіно.
Зараз Лілль посідає 6-те місце в Лізі 1, і в команді не все добре: Фонсека публічно висловлював невдоволення літньою трансферною компанією.