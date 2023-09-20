Головне
Шахтар програв Порту у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 712
Збірна Польщі призначила нового головного тренера
Сьогодні 10:30 596
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 09:26 820
Костюк програла Остапенко на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:52 414
Шахтар - Порту 1:3: огляд матчу
Сьогодні 08:23 1363
Калініна поступилась Кенін у другому колі турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:10 329
Барселона розгромила Антверпен, Боруссія поступилася ПСЖ: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 968
Шахтар - Порту 1:3. Як це було
Вчора 23:51 2712
Циганик: Дніпро-1 цікавився Скрипником, але сторони не зійшлися щодо зарплати
Вчора 22:11 435
Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів
Вчора 21:59 2029
Прямі трансляції

Бенавідес може стати наступним суперником Канело

Сьогодні 17:00 144 0
Бенавідес може стати наступним суперником Канело
Фото: Getty Images

Джерело - DAZN.

Наступним суперником абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса стане Давид Бенавідес.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Давид Бенавідес, він тимчасовий чемпіон WBC. Бенавідес – обов’язковий претендент на пояс WBC. Термін статусу обов’язкового претендентства Бенавідеса спливає у березні 2024 року. Це буде чудовий поєдинок" - сказав Сулейман.

Канело 30 вересня проведе бій проти Джермелла Чарло.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів 2029
Шахтар - Порту 1:3. Як це було Шахтар - Порту 1:3. Як це було 2712
Баварія зіграє класичний матч проти МЮ, Уніон Берлін дебютує в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу: розклад Баварія зіграє класичний матч проти МЮ, Уніон Берлін дебютує в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу: розклад 853
Відео дня: воротар Лаціо забив рятівний гол на останній секунді матчу Ліги чемпіонів Відео дня: воротар Лаціо забив рятівний гол на останній секунді матчу Ліги чемпіонів 3006
Шахтар - Порту 1:3: огляд матчу Шахтар - Порту 1:3: огляд матчу 1363
Барселона розгромила Антверпен, Боруссія поступилася ПСЖ: результати матчів Ліги чемпіонів Барселона розгромила Антверпен, Боруссія поступилася ПСЖ: результати матчів Ліги чемпіонів 968
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2972
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20044 7
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27753
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30342
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 82575 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40347