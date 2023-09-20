Бенавідес може стати наступним суперником Канело

Наступним суперником абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса стане Давид Бенавідес.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Давид Бенавідес, він тимчасовий чемпіон WBC. Бенавідес – обов’язковий претендент на пояс WBC. Термін статусу обов’язкового претендентства Бенавідеса спливає у березні 2024 року. Це буде чудовий поєдинок" - сказав Сулейман.