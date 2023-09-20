Бенавідес може стати наступним суперником Канело

Джерело - DAZN.
Наступним суперником абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса стане Давид Бенавідес.
Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.
"Давид Бенавідес, він тимчасовий чемпіон WBC. Бенавідес – обов’язковий претендент на пояс WBC. Термін статусу обов’язкового претендентства Бенавідеса спливає у березні 2024 року. Це буде чудовий поєдинок" - сказав Сулейман.
Канело 30 вересня проведе бій проти Джермелла Чарло.
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