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Канело: Під час мого бою з Джермеллом ви побачите, що я - король боксу

Вчора 23:00 203 0
Канело: Під час мого бою з Джермеллом ви побачите, що я - король боксу
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - Boxing Scene.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) впевнений у перемозі в бою проти Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

Про це він розповів у другому епізоді документального серіалу.

"Не можу дочекатися 30 вересня. У цьому поєдинку ви побачите, що я – король боксу. Я прошов один із найкращих тренувальних таборів, які в мене коли-небудь були – в усіх сенсах цього слова. Я був настільки спокійним, коли ми тренувалися.

  Прогрейс: Можливо, Канело більше не лідер р4р

Я викладався на тренуваннях на всі 100 відсотків. Це допомагає мені залишатися зосередженим на поєдинку і додасть мені впевненості, коли прийде час для бою", – сказав Канело.

Бій відбудеться 30 вересня в Лас-Вегасі.

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