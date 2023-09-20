Сульшер: Рішення підписати Роналду виявилося помилкою

Керівництво Манчестер Юнайтед помилилося, коли вдруге підписало португальського нападника Кріштіану Роналду.

Про це розповів екстренер МЮ Оле Гуннар Сульшер.

"Це було рішення, від якого було дуже важко відмовитися, і я відчував, що ми повинні були його прийняти, але виявилося, що ми помилилися.

Коли він підписав контракт, це здавалося правильним, і вболівальники відчули це на матчі з Ньюкаслом, коли Олд Траффорд здригався після того, як Роналду двічі забив у ворота суперника. Він все ще був одним з найкращих бомбардирів у світі, він виглядав сильним", - відзначив Сульшер.