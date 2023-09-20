Сульшер: Рішення підписати Роналду виявилося помилкою

Джерело - sport.ua.
Керівництво Манчестер Юнайтед помилилося, коли вдруге підписало португальського нападника Кріштіану Роналду.
Про це розповів екстренер МЮ Оле Гуннар Сульшер.
"Це було рішення, від якого було дуже важко відмовитися, і я відчував, що ми повинні були його прийняти, але виявилося, що ми помилилися.
Коли він підписав контракт, це здавалося правильним, і вболівальники відчули це на матчі з Ньюкаслом, коли Олд Траффорд здригався після того, як Роналду двічі забив у ворота суперника. Він все ще був одним з найкращих бомбардирів у світі, він виглядав сильним", - відзначив Сульшер.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду вдруге прийшов у Манчестер Юнайтед влітку 2021 року, коли "дияволи" придбали його у Ювентуса за 17 мільйонів євро. У сезоні АПЛ 2021/22 португалець відзначився 18 голами та 3 асистами за 30 матчів.