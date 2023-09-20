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Келсі: У Лізі чемпіонів треба тримати концентрацію на максимальному рівні

Кевін Келсі прокоментував поразку від Порту у стартовому турі групи Ліги чемпіонів.
Сьогодні 12:15 151 0
Келсі: У Лізі чемпіонів треба тримати концентрацію на максимальному рівні
#Порту, #Шахтар, #Кевін Келсі

Джерело - Шахтар.

Шахтар має якнайкраще підготуватися до наступних матчів у Лізі чемпіонів.

Про це розповів нападник "гірників" Кевін Келсі.

"Як всі ми добре знаємо, Ліга чемпіонів – це дуже важке змагання. Звичайно, радий за свій дебют у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. На жаль, не вдалося перемогти, але попереду ще 5 матчів, треба готуватися якнайкраще.

Я радий, що забив, але персонально незадоволений, що втратив деякі моменти, які були важливими для нашої команди. Тим не менш, як я казав, нам треба продовжувати покращувати свій рівень. З Коноплею ми часто обговорюємо ігрові ситуації, де я, наприклад, кажу йому частіше віддавати мені верхові передачі.

У цьому турнірі треба тримати концентрацію на максимальному рівні, а також додати трішки у комунікації. Бути уважними до дрібниць. Це те, чого нам не вистачило, – сказав Келсі.

Раніше  ван Леувен пояснив поразку від Порту.

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