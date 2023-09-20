Шахтар надто швидко пропустив другий гол від Порту та не зміг повернутися у гру.

Про це розповів тренер "гірників" Патрік ван Леувен.

"Вважаю, що є різниця в якості, досвіді, але завжди є можливість. Я не думаю, що якби ми не помилялися, то не пропустили б, але, гадаю, ми більше б залишалися у грі. Мої футболісти могли б почуватися більш впевнено в такому разі. Ми пропустили перший гол, добре відреагували і зрівняли рахунок, та все ж пропустили другий надто швидко. Навіть не встигли насолодитися результатом гарної роботи, щоб повернутися в гру. Це було прикро. Так, є різниця в якості", - відзначив ван Леувен.