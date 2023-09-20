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Ван Леувен: Пропустили другий м’яч надто швидко

Патрік ван Леувен прокоментував поразку від Порту
Сьогодні 09:26 195 0
Ван Леувен: Пропустили другий м’яч надто швидко
#Порту, #Шахтар, #Патрік ван Леувен

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар надто швидко пропустив другий гол від Порту та не зміг повернутися у гру.

Про це розповів тренер "гірників" Патрік ван Леувен.

"Вважаю, що є різниця в якості, досвіді, але завжди є можливість. Я не думаю, що якби ми не помилялися, то не пропустили б, але, гадаю, ми більше б залишалися у грі. Мої футболісти могли б почуватися більш впевнено в такому разі. Ми пропустили перший гол, добре відреагували і зрівняли рахунок, та все ж пропустили другий надто швидко. Навіть не встигли насолодитися результатом гарної роботи, щоб повернутися в гру. Це було прикро. Так, є різниця в якості", -  відзначив ван Леувен.

Раніше визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі проти Порту.

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