Шахтар - Порту 1:3: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру Ліги чемпіонів з футболу донецький Шахтар поступився португальському Порту.
Ліга чемпіонів
Груповий етап, група Н
1 тур, 19 вересня
Голи: 0:1 - 8 Галену, 1:1 - 13 Келсі, 1:2 - 15 Галену, 1:3 - 29 Таремі
Шахтар: Різник, Конопля (Гочолеійшвілі 76), Лемкін (Азаров 65), Ракіцький, Міроші, Степаненко (Кащук 65), Назарина, Зубков, Судаков, Сікан (Егіналду 81), Келсі (Бондаренко 65)
Порту: Кошта, Жуан Маріу (Санчес 73), Пепе, Кармо, Зайду (Венделл 46), Франко (Боргес 82), Варела, Еустакіо, Іван Хайме (Ніко 72), Таремі, Галену (Ф. Консейсау 90+1)
Попередження: Сікан 6, Степаненко 31 - Кармо 4, Жуан Маріу 54