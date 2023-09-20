Баварія зіграє класичний матч проти МЮ, Уніон Берлін дебютує в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу: розклад

Джерело - Чемпіон.
20 вересня відбудуться останні 8 матчів 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Слід виокремити поєдинок берлінського Уніона, який дебютує в найпрестижнішому клубному єврокубку відразу матчем проти рекордсмена за виграними Кубками чемпіонів - мадридського Реала. Також привертає до себе увагу класична афіша у Мюнхені, де місцева Баварія зустрінеться з Манчестер Юнайтед.
Не слід забувати й про матчі лондонського Арсенала та лісабонської Бенфіки, де, дуже ймовірно, зіграють українці Олександр Зінченко та Анатолій Трубін.
Матчі 19 вересня
- 19:45. Галатасарай - Копенгаген, група А
- 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін, група С
- 22:00. Арсенал - ПСВ, група В
- 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед, група А
- 22:00. Бенфіка - Зальцбург, група D
- 22:00. Брага - Наполі, група С
- 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер, група D
- 22:00. Севілья - Ланс, група В
Барселона розгромила Антверпен, Боруссія поступилася ПСЖ: результати матчів Ліги чемпіонів