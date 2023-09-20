Баварія зіграє класичний матч проти МЮ, Уніон Берлін дебютує в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу: розклад

Джерело - Чемпіон.

20 вересня відбудуться останні 8 матчів 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Слід виокремити поєдинок берлінського Уніона, який дебютує в найпрестижнішому клубному єврокубку відразу матчем проти рекордсмена за виграними Кубками чемпіонів - мадридського Реала. Також привертає до себе увагу класична афіша у Мюнхені, де місцева Баварія зустрінеться з Манчестер Юнайтед.

Не слід забувати й про матчі лондонського Арсенала та лісабонської Бенфіки, де, дуже ймовірно, зіграють українці Олександр Зінченко та Анатолій Трубін.

Матчі 19 вересня

19:45. Галатасарай - Копенгаген, група А

Галатасарай - Копенгаген, група А 19:45 . Реал Мадрид - Уніон Берлін, група С

. Реал Мадрид - Уніон Берлін, група С 22:00. Арсенал - ПСВ, група В

Арсенал - ПСВ, група В 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед, група А

Баварія - Манчестер Юнайтед, група А 22:00. Бенфіка - Зальцбург, група D

Бенфіка - Зальцбург, група D 22:00. Брага - Наполі, група С

Брага - Наполі, група С 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер, група D

Реал Сосьєдад - Інтер, група D 22:00. Севілья - Ланс, група В

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