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Баварія зіграє класичний матч проти МЮ, Уніон Берлін дебютує в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу: розклад

Сьогодні 03:00 224 0
Баварія зіграє класичний матч проти МЮ, Уніон Берлін дебютує в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу: розклад
#Баварія, #Олександр Зінченко, #Манчестер Юнайтед, #Анатолій Трубін, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

20 вересня відбудуться останні 8 матчів 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Слід виокремити поєдинок берлінського Уніона, який дебютує в найпрестижнішому клубному єврокубку відразу матчем проти рекордсмена за виграними Кубками чемпіонів - мадридського Реала. Також привертає до себе увагу класична афіша у Мюнхені, де місцева Баварія зустрінеться з Манчестер Юнайтед.

Не слід забувати й про матчі лондонського Арсенала та лісабонської Бенфіки, де, дуже ймовірно, зіграють українці Олександр Зінченко та Анатолій Трубін.

Матчі 19 вересня

  • 19:45. Галатасарай - Копенгаген, група А
  • 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін, група С
  • 22:00. Арсенал - ПСВ, група В
  • 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед, група А
  • 22:00. Бенфіка - Зальцбург, група D
  • 22:00. Брага - Наполі, група С
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер, група D
  • 22:00. Севілья - Ланс, група В

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