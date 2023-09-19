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Лейпциг переміг Янг Бойз: результати матчів Ліги чемпіонів

Стартував груповий етап турніру
Сьогодні 21:42 118 0
Лейпциг переміг Янг Бойз: результати матчів Ліги чемпіонів
#Антверпен, #Барселона, #Боруссія Д, #Лаціо, #Лейпциг, #Мілан, #Ньюкасл, #Порту, #ПСЖ, #Селтік, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 вересня, відбулися два матчі 1-го туру Ліги чемпіонів з футболу.

Ліга чемпіонів
Груповий етап
1 тур, 19 вересня

Мілан - Ньюкасл 0:0

Янг Бойз - Лейпциг 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Сімакан, 1:1 - 33 Мешак, 1:2 - 74 Шлягер, 1:3 - 90+2 Шешко

Сьогодні відбудеться ще 6 матчів 1-го туру Ліги чемпіонів:

  • 22:00. Барселона - Антверпен, група H
  • 22:00. Лаціо - Атлетіко, група E
  • 22:00. Манчестер Сіті - Црвена Звезда, група G
  • 22:00. ПСЖ - Боруссія Д, група F
  • 22:00. Феєнорд - Селтік, група E
  • 22:00. Шахтар - Порту, група H
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