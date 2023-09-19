Лейпциг переміг Янг Бойз: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 вересня, відбулися два матчі 1-го туру Ліги чемпіонів з футболу.
Ліга чемпіонів
Груповий етап
1 тур, 19 вересня
Мілан - Ньюкасл 0:0
Янг Бойз - Лейпциг 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 1 Сімакан, 1:1 - 33 Мешак, 1:2 - 74 Шлягер, 1:3 - 90+2 Шешко
Сьогодні відбудеться ще 6 матчів 1-го туру Ліги чемпіонів:
- 22:00. Барселона - Антверпен, група H
- 22:00. Лаціо - Атлетіко, група E
- 22:00. Манчестер Сіті - Црвена Звезда, група G
- 22:00. ПСЖ - Боруссія Д, група F
- 22:00. Феєнорд - Селтік, група E
- 22:00. Шахтар - Порту, група H