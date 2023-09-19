Лейпциг переміг Янг Бойз: результати матчів Ліги чемпіонів

Стартував груповий етап турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 вересня, відбулися два матчі 1-го туру Ліги чемпіонів з футболу.

Ліга чемпіонів

Груповий етап

1 тур, 19 вересня

Мілан - Ньюкасл 0:0

Янг Бойз - Лейпциг 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Сімакан, 1:1 - 33 Мешак, 1:2 - 74 Шлягер, 1:3 - 90+2 Шешко

Сьогодні відбудеться ще 6 матчів 1-го туру Ліги чемпіонів: