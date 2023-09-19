Барселона цікавиться гравцем Антверпена

Каталонський клуб прийме рішення про купівлю гравця після сьогоднішньої гри

Каталонська Барселона виявляє інтерес до 18-річного півзахисника бельгійського Антверпена Артура Вермерена.

Про це повідомляє Marca.

На сьогоднішньому матчі Ліги Чемпіонів представники "Барси" спостерігатимуть за молодим бельгійським талантом. Сині-гранатові готові розпочати переговори вже сьогодні.

Іспанський клуб також зв'яжеться з агентом гравця, щоб обговорити умови контракту і дізнатися про його плани на майбутнє та вимоги у разі переходу в іншу команду.

Поточний контракт Верменена чинний до 2026 року. У поточному сезоні бельгійського чемпіонату футболіст провів шість матчів і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо сьогодні, 19 вересня, Барселона зіграє в першому матчі групового етапу ЛЧ проти Антверпена, початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.