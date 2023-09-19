Головне
Шахтар - Порту 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:01 1124
Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:59 885
Лейпциг переміг Янг Бойз: результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:42 117
Ткач-Остапчук здобула срібну медаль на ЧС-2023 з боротьби
Сьогодні 21:11 127
Рижикова пропустить зимовий сезон
Сьогодні 18:55 194
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:33 823
Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ
Сьогодні 12:42 458
Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:10 935
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 10:04 1094
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24
Сьогодні 08:38 798
Прямі трансляції

Барселона цікавиться гравцем Антверпена

Каталонський клуб прийме рішення про купівлю гравця після сьогоднішньої гри
Сьогодні 21:26 177 0
Барселона цікавиться гравцем Антверпена
#Антверпен, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Каталонська Барселона виявляє інтерес до 18-річного півзахисника бельгійського Антверпена Артура Вермерена.

Про це повідомляє Marca.

На сьогоднішньому матчі Ліги Чемпіонів представники "Барси" спостерігатимуть за молодим бельгійським талантом. Сині-гранатові готові розпочати переговори вже сьогодні.

Іспанський клуб також зв'яжеться з агентом гравця, щоб обговорити умови контракту і дізнатися про його плани на майбутнє та вимоги у разі переходу в іншу команду.

Поточний контракт Верменена чинний до 2026 року. У поточному сезоні бельгійського чемпіонату футболіст провів шість матчів і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо сьогодні, 19 вересня, Барселона зіграє в першому матчі групового етапу ЛЧ проти Антверпена, початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів 1892 2
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою 2216
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16640
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО 6143
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2869
21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 7562
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30332
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16237
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 80636
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 24492
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40118 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2971