Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен

Джерело - Чемпіон.
19 вересня відбудуться перші 8 матчів 1 туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.
Донецький Шахтар на власному полі (стадіон Фолькспаркштадіон у Гамбурзі) зіграє проти Порту. Ми проведемо текстову трансляцію матчу.
Матчі 19 вересня
- 19:45. Мілан - Ньюкасл, група F
- 19:45. Янг Бойз - РБ Лейпциг, група G
- 22:00. Барселона - Антверпен, група H
- 22:00. Лаціо - Атлетіко, група E
- 22:00. Манчестер Сіті - Црвена Звезда, група G
- 22:00. ПСЖ - Боруссія Д, група F
- 22:00. Феєнорд - Селтік, група E
- 22:00. Шахтар - Порту, група H
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24