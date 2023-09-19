Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен

Джерело - Чемпіон.

19 вересня відбудуться перші 8 матчів 1 туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Донецький Шахтар на власному полі (стадіон Фолькспаркштадіон у Гамбурзі) зіграє проти Порту. Ми проведемо текстову трансляцію матчу.

Матчі 19 вересня

19:45. Мілан - Ньюкасл, група F

Мілан - Ньюкасл, група F 19:45 . Янг Бойз - РБ Лейпциг, група G

. Янг Бойз - РБ Лейпциг, група G 22:00. Барселона - Антверпен, група H

Барселона - Антверпен, група H 22:00. Лаціо - Атлетіко, група E

Лаціо - Атлетіко, група E 22:00. Манчестер Сіті - Црвена Звезда, група G

Манчестер Сіті - Црвена Звезда, група G 22:00. ПСЖ - Боруссія Д, група F

ПСЖ - Боруссія Д, група F 22:00. Феєнорд - Селтік, група E

Феєнорд - Селтік, група E 22:00. Шахтар - Порту, група H

Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24

Пряма трансляція Шахтар - Порту