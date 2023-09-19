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Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен

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Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен
#Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

19 вересня відбудуться перші 8 матчів 1 туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Донецький Шахтар на власному полі (стадіон Фолькспаркштадіон у Гамбурзі) зіграє проти Порту. Ми проведемо текстову трансляцію матчу.

Матчі 19 вересня

  • 19:45. Мілан - Ньюкасл, група F
  • 19:45. Янг Бойз - РБ Лейпциг, група G
  • 22:00. Барселона - Антверпен, група H
  • 22:00. Лаціо - Атлетіко, група E
  • 22:00. Манчестер Сіті - Црвена Звезда, група G
  • 22:00. ПСЖ - Боруссія Д, група F
  • 22:00. Феєнорд - Селтік, група E
  • 22:00. Шахтар - Порту, група H

Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24

Пряма трансляція Шахтар - Порту

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