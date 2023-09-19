Сікан та Келсі вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Порту

Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб Шахтаря визначився зі стартовим складом на матч першого туру Ліги чемпіонів з Порту.
Стартові склади команд:
- Шахтар: Різник, Лемкін, Ракіцький, Міроші, Конопля, Степаненко, Назарина, Судаков, Зубков, Сікан, Келсі
- Запасні: Рудько, Пузанков, Гочолешвілі, Козік, Азарові, Кастілло, Егіналду, Криськів, В'юнник, Очеретько, Бондаренко, Невертон, Кащук
- Порту: Таремі, Тоні Мартінес, Галено, Пепе, Еуштакіу, Ніко, Жоао Маріо, Фабіо Кардосо, Маркано, Венделл, Дієго Кошта
- Запасні: Клаудіо Рамос, Давид Кармо, Іван Хайме, Андре Франко, Варела, Намасо, Наварро, Еванілсон, Гонсало Борхес
Матч розпочнеться о 22:00. Гра відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі (Німеччина).
Слідкуйте онлайн за матчем Шахтар - Порту в нашій текстовій трансляції, яка розпочнеться о 21:45.
В іншому матчі квартету H Барселона прийматиме дебютанта турніру бельгійський Антверпен.
Детальніше про Лігу чемпіонів сезону 2023/24 читайте в нашому ексклюзивному матеріалові.