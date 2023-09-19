Сікан та Келсі вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Порту

Матч розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Шахтаря визначився зі стартовим складом на матч першого туру Ліги чемпіонів з Порту.

Стартові склади команд:

Шахтар : Різник, Лемкін, Ракіцький, Міроші, Конопля, Степаненко, Назарина, Судаков, Зубков, Сікан, Келсі

: Різник, Лемкін, Ракіцький, Міроші, Конопля, Степаненко, Назарина, Судаков, Зубков, Сікан, Келсі Запасні: Рудько, Пузанков, Гочолешвілі, Козік, Азарові, Кастілло, Егіналду, Криськів, В'юнник, Очеретько, Бондаренко, Невертон, Кащук

Порту: Таремі, Тоні Мартінес, Галено, Пепе, Еуштакіу, Ніко, Жоао Маріо, Фабіо Кардосо, Маркано, Венделл, Дієго Кошта

Таремі, Тоні Мартінес, Галено, Пепе, Еуштакіу, Ніко, Жоао Маріо, Фабіо Кардосо, Маркано, Венделл, Дієго Кошта Запасні: Клаудіо Рамос, Давид Кармо, Іван Хайме, Андре Франко, Варела, Намасо, Наварро, Еванілсон, Гонсало Борхес

Матч розпочнеться о 22:00. Гра відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі (Німеччина).

Слідкуйте онлайн за матчем Шахтар - Порту в нашій текстовій трансляції, яка розпочнеться о 21:45.

В іншому матчі квартету H Барселона прийматиме дебютанта турніру бельгійський Антверпен.

Детальніше про Лігу чемпіонів сезону 2023/24 читайте в нашому ексклюзивному матеріалові.