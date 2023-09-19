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Шахтар - Порту: ОНЛАЙН

Сьогодні 18:15 816 0
Шахтар - Порту: ОНЛАЙН
#Ліга чемпіонів, #Порту, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар матчем проти португальського Порту розпочне груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч першого туру у групі H відбудеться у вівторок, 19 вересня, на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі, який заявлено як домашню арену "гірників". Початок о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте онлайн за матчем Шахтар - Порту в нашій текстовій трансляції, яка розпочнеться о 21:45 у цій новині.

В іншому матчі квартету H Барселона прийматиме дебютанта турніру бельгійський Антверпен.

Детальніше про Лігу чемпіонів сезону 2023/24 читайте в нашому ексклюзивному матеріалові.

Пряма трансляція на MEGOGO

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