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Циганик: Дніпро-1 цікавився Скрипником, але сторони не зійшлися щодо зарплати

Тренер хотів отримувати таку ж зарплату, як у Ворсклі
Сьогодні 22:11 185 0
Циганик: Дніпро-1 цікавився Скрипником, але сторони не зійшлися щодо зарплати
#СК Дніпро-1, #Віктор Скрипник

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 після відставки головного тренера Олександра Кучера розглядав варіант із призначенням наставника Ворскли Віктором Скрипником, але сторони не зійшлися у фінансових питаннях. 

Про це повідомляє журналіст та коментатор Ігор Циганик.

"Скрипник розглядався як кандидат у Дніпро-1, але не зійшлися за умовами співробітництва.

Скрипник хотів приблизно ту саму зарплату, яку він отримує у Ворсклі, а це чималі гроші. На сьогоднішній момент він залишається головним тренером Ворскли", - сказав Циганик.

Нагадаємо що у підсумку Дніпро-1 прийняв Юрій Максимов.

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