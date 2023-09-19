Циганик: Дніпро-1 цікавився Скрипником, але сторони не зійшлися щодо зарплати

Тренер хотів отримувати таку ж зарплату, як у Ворсклі

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 після відставки головного тренера Олександра Кучера розглядав варіант із призначенням наставника Ворскли Віктором Скрипником, але сторони не зійшлися у фінансових питаннях.

Про це повідомляє журналіст та коментатор Ігор Циганик.

"Скрипник розглядався як кандидат у Дніпро-1, але не зійшлися за умовами співробітництва. Скрипник хотів приблизно ту саму зарплату, яку він отримує у Ворсклі, а це чималі гроші. На сьогоднішній момент він залишається головним тренером Ворскли", - сказав Циганик.

Нагадаємо що у підсумку Дніпро-1 прийняв Юрій Максимов.