Циганик: Дніпро-1 цікавився Скрипником, але сторони не зійшлися щодо зарплати

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 після відставки головного тренера Олександра Кучера розглядав варіант із призначенням наставника Ворскли Віктором Скрипником, але сторони не зійшлися у фінансових питаннях.
Про це повідомляє журналіст та коментатор Ігор Циганик.
"Скрипник розглядався як кандидат у Дніпро-1, але не зійшлися за умовами співробітництва.
Скрипник хотів приблизно ту саму зарплату, яку він отримує у Ворсклі, а це чималі гроші. На сьогоднішній момент він залишається головним тренером Ворскли", - сказав Циганик.
Нагадаємо що у підсумку Дніпро-1 прийняв Юрій Максимов.