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Максимов - головний тренер СК Дніпро-1

Контракт з наставником укладено терміном на 2 роки.
Сьогодні 17:10 188 0
Максимов - головний тренер СК Дніпро-1
#Юрій Максимов, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Дніпро-1 оголосив про призначення Юрія Максимова на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Угода з 54-річним українцем розрахована на два роки.

Останнім клубом Максимова був Звягель, який виступає у Другій лізі України. До цього колишній півзахисник збірної України очолював київське ЦСКА, Оболонь, Кривбас, донецький Металург, Мордовію, Тараз, Кешлю та Ворсклу. Також із квітня по червень цього року він працював спортивним директором Полісся.

Після чотирьох ігор Дніпро-1 набрав п'ять очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.

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