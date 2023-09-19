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УЄФА підозрює ПСЖ в шахрайстві

Все через трансфери в Катар
Сьогодні 20:11 186 0
УЄФА підозрює ПСЖ в шахрайстві
#ПСЖ

Джерело - xsport.ua.

УЄФА проведе ретельну перевірку продажу футболістів ПСЖ Абду Діалло, Марко Верратті і Юліана Дракслера катарським клубам.

Про це повідомляє L'Equipe.

Якщо організація встановить, що існує зв'язок між власниками ПСЖ і катарськими клубами, то ПСЖ не зможе врахувати ці трансфери в своїх фінансових розрахунках. Це може спричинити за собою покарання за порушення фінансового fair play.

Клуб Аль-Духаіль придбав Абду Діалло за 15 мільйонів євро, Аль-Арабі - Марко Верратті за 45 мільйонів євро, а Аль-Ахлі - Юліана Дракслера за 20 мільйонів.

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